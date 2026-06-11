Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Nomination Cancel: चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग (ईसी) से राहत नहीं मिलती देख कांग्रेस के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी भी कर रही है। उधर, मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर न्याय मांगेंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी गुरुवार यानी आज को इस मामले में एक बैठक कर आगे का कदम तय करेगी।