ईरान से समझौते में देरी से निराश डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- ‘हम उन पर जोरदार हमला करने जा रहे’

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान से समझौता हो रही देरी पर गहरी निराशा जताते हुए कहा कि वॉशिंगटन तेहरान पर फिर से हमले शुरू करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान की तरफ से अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने से पुनः सैन्य कार्रवाई का आधार मिल गया है। अमेरिका पहले ही ईरान पर हमले कर चुका है और उसके खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमने कल उन पर कड़ा प्रहार किया। आज भी हम उन पर जोरदार हमला करने जा रहे हैं, अगर आप इसे देखने से चूक गए हों, अगर आप अपना टेलीविजन चालू नहीं कर पाए हों तो भी आपको पता चल जाए, और फिर देखेंगे कि समझौते का क्या होता है।'