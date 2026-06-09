डोनाल्ड ट्रंप ने किया वादा – ‘2 हफ्ते में अमेरिका और ईरान के बीच हो जाएगी डील’

ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) का भंडार है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को इसे छोड़ना होगा। इसके लिए अमेरिका ने दो ऑप्शंस भी दिए थे कि या तो ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दे या फिर उसे किसी स्थान पर ले जाकर नष्ट कर दे। हालांकि ईरान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। रूस ने भी इसे लेने के प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप इसके पक्ष में नहीं हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि रूस और चीन को ईरान का संवर्धित यूरेनियम देने के पक्ष में वह नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के रूस और चीन से अच्छे संबंध हैं और ऐसे में वह इन दोनों में से किसी एक देश को अपना संवर्धित यूरेनियम देने के लिए राज़ी हो सकता है। हालांकि इस विषय पर क्या फैसला लिया जाएगा, फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ईरान और अमेरिका के बीच डील होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा।