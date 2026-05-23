बंगाल में बकरीद की 2 दिन की छुट्टी रद्द, CM शुभेन्दु अधिकारी ने बदला ममता सरकार का पुराना फैसला

Eid Al Adha 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी ​है। शुभेन्दु सरकार ने शनिवार को पुराने आदेश को बदल दिया है। बंगाल सरकार ने ईद-उल-जुहा की छुट्टी को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बंगाल की कमान संभालते ही शुभेन्दु अधिकारी ने ममता सरकार के पिछले आदेश को बदल दिया, जिसमें बकरीद पर दो दिन की छुट्टी दी जाती थी। अब बीजेपी सरकार ने सिर्फ एक दिन 28 मई की छुट्टी रहेगी। बता दें कि इस बार पूरे देशभर में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी।