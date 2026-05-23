शुभेन्दु सरकार में बुलडोजर एक्शन, एक और टीएमसी पार्टी दफ्तर जमींदोज, पहले भी कई जगह टूट चुके हैं ऑफिस

Bulldozer Action On TMC Office: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद राज्य में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन लगातार ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है, जिन्हें सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके बनाया गया बताया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के बर्नपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक और पार्टी कार्यालय को ढहा दिया गया। बर्नपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र के पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया। जिसके बाद अब फिर से बुलडोजर एक्शन पर राजनीति तेज हो गई है।