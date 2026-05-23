जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़, इलाके में हाई अलर्ट

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों को पूरी तरह घेर लिया गया है। अतिरिक्त जवानों को भी मौके पर भेजा गया है ताकि ऑपरेशन को तेजी से पूरा किया जा सके। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आतंकी भारी हथियारों से लैस हैं और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने तक अभियान जारी रहेगा। घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने की वजह से सुरक्षाबल बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि आतंकी इलाके की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।