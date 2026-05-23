AAP छोड़ने के बाद राघव चड्ढा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जानें क्या काम करती है ये कमेटी



यह समिति जनता की याचिकाओं और जनहित से जुड़े मामलों पर विचार करती है। यह समिति सीधे तौर पर जनता से जुड़े मामलों और शिकायतों पर काम करती है। इसमें कई प्रकार के मुद्दे शामिल होते हैं। इस कमेटी का काम उन मुद्दों पर विचार करना और शिकायतों का निवारण करना होता है। याचिका समिति संसद की उन अहम समितियों में गिनी जाती है जो आम लोगों की तरफ से आने वाली याचिकाओं, शिकायतों और जनहित से जुड़े मुद्दों की जांच करती हैं। कई बार ऐसे मामलों पर यह समिति सरकार को सुझाव भी देती है।