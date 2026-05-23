10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, क्या कह रही है देश की जनता

उधर, CNG के दाम बढ़ने पर दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा गकि सरकार द्वारा CNG की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के हिसाब से किराए की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। समस्या यह है कि जब यात्री हमारी गाड़ियों में बैठते हैं, तो वे पुराने रेट के आधार पर किराए को लेकर हमसे बहस करते हैं। अगर हम गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से ₹10-20 ज्यादा मांगते हैं, तो वे साफ मना कर देते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। सरकार गैस की कीमतें बढ़ा देती है, लेकिन वे उसी हिसाब से हमारे किराए में बदलाव नहीं करते। इस वजह से हमें दोहरी परेशानी झेलनी पड़ती है।