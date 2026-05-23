मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन: नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़, ऊंझा में सौंफ में मिलाया जा रहा था जहरीला रंग



गांधीनगर की फ्लाइंग स्क्वॉड ने मेहसाणा जिले के ऊंझा स्थित गणपति क्लीनिंग फैक्ट्री में जांच की। जांच के दौरान पता चला कि सौंफ को बाजार में अधिक ताजा, हरी और आकर्षक दिखाने के लिए उसमें प्रतिबंधित रासायनिक रंग मिलाया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री संचालकों के पास खाद्य पदार्थों के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी फूड लाइसेंस भी नहीं था। यानी बिना अनुमति के यह पूरा कारोबार संचालित किया जा रहा था। टीम ने मौके से सौंफ और उपयोग किए जा रहे हरे रंग के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।