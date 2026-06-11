10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ब्लैक मनी कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

Anil Ambani get Relief: कथित कर चोरी और विदेशी संपत्तियों के मामले में अनिल अंबानी को अंतरिम राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 11, 2026

Anil Ambani gets interim relief from Bombay High Court in Black Money Act case.

उद्योगपति अनिल अंबानी - (File Photo -IANS)

Bombay High Court: उद्योगपति अनिल अंबानी को कथित 420 करोड़ रुपए की कर चोरी और विदेश में अघोषित संपत्तियों से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि अंबानी ने इस कानून की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और इसी प्रकार की अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर निर्धारण आदेश और अपील की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन याचिका के अंतिम निपटारे तक अभियोजन, जुर्माना या अन्य कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

पिछले लेनदेन पर कार्रवाई को दी है चुनौती

अंबानी ने 2022 में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि 2015 में लागू ब्लैक मनी कानून का इस्तेमाल 2006-07 और 2012-13 के पुराने लेनदेन पर किया जा रहा है। उन्होंने दो स्विस बैंक खातों में लगभग 814 करोड़ रुपए की कथित अघोषित राशि और 420 करोड़ रुपए की कर चोरी से जुड़े नोटिस रद्द करने की मांग की थी।

अगस्त 2022 में जारी नोटिसों पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। अंबानी ने कानून की धाराओं 3(1), 50, 51, 59 और 72सी को संविधान के अनुच्छेद 14, 20 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। अदालत ने उनकी याचिका को अन्य समान मामलों के साथ जोड़कर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल संभव

अनिल अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने देना पड़ सकता है। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है। मामले की अंतिम सुनवाई बाद में होगी।

ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 50 और 51 के तहत कोई व्यक्ति अपने विदेशी खातों या संपत्तियों की जानकारी जानबूझकर आईटी रिटर्न में नहीं देता है और टैक्स चोरी की कोशिश करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकादमा चलाया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रवाधान है।

अलबामा में नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड पर रोक, संघीय जज ने बताया ‘क्रूर और असामान्य दंड’

ये भी पढ़ें
Nitrogen hypoxia execution paused in Alabama.

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Jun 2026 03:07 am

Hindi News / National News / उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ब्लैक मनी कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Nomination Cancel: चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

Meenakshi Natarajan during the Rajya Sabha nomination dispute.
राष्ट्रीय

Congress Invitation to Mamata Banerjee: TMC का कुनबा बिखरा तो ममता बनर्जी को पुराने घर कांग्रेस से बुलावा

Mamata Banerjee amid TMC crisis and Congress return speculation.
राष्ट्रीय

Monsoon Update: उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, अगले दो दिन 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain and storm alert in North India by IMD.
राष्ट्रीय

इतिहास रचने के बाद भावुक हुए PM नरेंद्र मोदी, बोले- ‘कभी नहीं सोचा था जीवन में यह पड़ाव आएगा’, पढ़ें 10 बड़ी बातें

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

Nomination Rejected: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र क्यों हुआ खारिज, हाई कोर्ट के वकील ने दिया बड़ा बयान

meenakshi natarajan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.