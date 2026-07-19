Ahmedabad Firecracker Factory Blast: लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, 9 मौतों के बाद जांच में बड़े खुलासे

रामोल पुलिस ने रमिला डोडिया, मेहुल डोडिया और उनके कथित साझेदार सादिक सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 287, 288 और 61(2), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5(ए) और 6 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि तीनों ने आर्थिक लाभ के लिए अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर मजदूरों की जान खतरे में डाली। रमिला डोडिया और सादिक सैयद को घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, विस्फोट के दौरान घायल होने के बावजूद मौके से फरार हुए मेहुल डोडिया को रविवार को साबरमती इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हादसे के बाद अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान चलाया गया।