इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि महमूदपुरा इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) कैंप के पीछे स्थित टैलेंट फायरवर्क्स फैक्ट्री का लाइसेंस प्रशासन पहले ही रद्द कर चुका था। इसके बावजूद, फैक्ट्री चलाने वाले मेहुल डोडिया नियमों को ताक पर रखकर और अधिकारियों को धोखा देकर अवैध तरीके से फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने अवैध संचालन और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला (FIR) दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।