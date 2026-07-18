Firecracker Factory Blast: अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, आठ की मौत, कई घायल

उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है और सभी प्रभावितों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने सहायता राशि वितरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।