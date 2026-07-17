फर्जी कंपनियां बनाकर 18 राज्यों में 2.86 करोड़ की साइबर ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ऑक्सफोर्ड एवेन्यू, आश्रम रोड अहमदाबाद और सीटीएम स्थित यमुना-2 एस्टेट में फर्जी कंपनियों के कार्यालय संचालित किए। जांच के दौरान 72 म्यूल खातों की जानकारी मिली, जिनमें से 22 खातों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (एनसीसीआरपी) पर 54 शिकायतें दर्ज मिलीं हैं। इन शिकायतों में बिहार में 93 लाख रुपए की इंटरनेट बैंकिंग डिपॉजिट ठगी, कर्नाटक में 70 लाख रुपए की निवेश ठगी और महाराष्ट्र में 38 लाख रुपए के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का मामला शामिल है।