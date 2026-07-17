Ahmedabad: एआइ से स्मार्ट होगा शहर का जल प्रबंधन, छह प्रोजेक्ट के लिए 2720 करोड़ मंजूर

महापौर हितेश बारोट ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि इससे अहमदाबाद के बुनियादी ढांचे को नई पहचान मिलेगी और नागरिकों को आधुनिक, तकनीक आधारित तथा टिकाऊ शहरी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया।उनके अनुसार परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर में सीवरेज ओवरफ्लो और रिसाव की समस्या में कमी आएगी। पूरे सीवरेज और स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क की रियल टाइम निगरानी संभव होगी तथा जल, स्वच्छता और परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे अहमदाबाद का शहरी ढांचा अधिक आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनेगा।