देश विरोधी बड़ी साजिश नाकाम, जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध आतंकियों को दबोचा

जोशी ने बताया कि आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने को जैश संस्थापक मसूद अजहर के वीडियो, किताब व अन्य भड़काऊ व आपत्तिजनक साहित्य, पुस्तकों का इस्तेमाल करते थे। अन्य युवाओं का ब्रेनवॉश करने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए तीन बैठकें भी की थीं। आरोपी वर्ष 2023 से टाइमर आइईडी बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आइडी बम एसेम्बल कर उसे आठ बार ब्लास्ट कर टेस्ट भी कर चुके हैं। इसके लिए आरोपियों ने जरूरी सामग्री को स्थानीय बाजार से खुद की बचत के पैसों से खरीदा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी केमिकल खरीदे थे। आरोपियों ने अकेला मजाहिद कैसे करे किताब में दी गई जानकारी से बम बनाए। इससे पहले पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अमीन शेरा, अहमद गाजीवाला, जकरिया घघा को इन पांचों के टाइमर बम बनाने की न सिर्फ जानकारी थी बल्कि इसमें ये तीनों भी लिप्त थे। आरोपियों ने पाटण जिले की सिद्धपुर तहसील के गांवों में बमों की टेस्टिंग की थी। बिलाल ने अमीन को पेनड्राइव में जैश के आतंकी मसूद अजहर के बयान, वीडियो और किताब दी थी। उसे प्रिंट करके यह लोग इस्तेमाल कर रहे थे।