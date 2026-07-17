गुजरात में मानसून की अब तक एक चौथाई से ज्यादा बारिश, दक्षिण गुजरात में सबसे अधिक

क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार दक्षिण गुजरात में सामान्य वर्षा के मुकाबले सबसे अधिक 35.76 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई है। यहां अब तक करीब 21.71 इंच वर्षा हो चुकी है। इस क्षेत्र की तहसीलें सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल रहीं। इसके बाद सौराष्ट्र में 28.67 फीसदी, पूर्व-मध्य गुजरात में 18.10, उत्तर गुजरात में 14.42 तथा कच्छ में सबसे कम 3.32 प्रतिशत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य में अब तक सिर्फ पांच तहसीलों में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है जिसमें कच्छ जिले की 4 तहसीलें-अबडासा, लखपत, मांडवी व मुंद्रा शामिल है। वहीं इस सूची में देवभूमि द्वारका की द्वा्रका तहसील भी हैं।