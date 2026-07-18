अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन में डॉक्टरों ने बताया कि लंबी भूख हड़ताल के कारण वांगचुक का पोटैशियम स्तर गिरकर 2.9 हो गया है। इस दावे पर गीतांजलि जे. आंग्मो ने लिखा कि सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम का दावा है कि आज सुबह सोनम वांगचुक का पोटैशियम स्तर गिरकर 2.9 हो गया। यह हैरानी की बात है क्योंकि एक दिन पहले 17 जुलाई को शाम 4:16 बजे उनका पोटैशियम स्तर 4.3 था, जो पूरी तरह सामान्य है। बिना किसी ठोस मेडिकल कारण के 24 घंटे में पोटैशियम का स्तर इतनी तेजी से कैसे गिर सकता है? जब डॉक्टरों से असली रिपोर्ट मांगी गयी तो उन्होंने हमें दूर से तो दिखाई, लेकिन उसकी कॉपी देने से इनकार कर दिया।