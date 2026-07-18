शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में राजशाही जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि जब भी मुख्यमंत्री की पत्नी शाही अंदाज वाले बड़े काफिले के साथ बाहर निकलती हैं, तो SP से लेकर निचले स्तर तक के बड़े अधिकारी तैनात किए जाते हैं। वह सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों का औपचारिक निरीक्षण भी कर रही हैं। शक्ति यादव ने सवाल किया कि क्या गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए कोई विशेष अधिसूचना या 'Z+' प्रोटोकॉल जारी किया गया है? या फिर पूरे राज्य की गवर्नेंस को ही परिवार को आउटसोर्स कर दिया गया है?