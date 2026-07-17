Bankipur By-Polls: ‘असली मुकाबला विपक्ष के बीच दूसरे स्थान के लिए होगा’, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान का बयान

चिराग ने कहा कि राजद ने तो बांकीपुर में उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन उसके बड़े नेता कहां गायब हैं? संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों विदेश में घूमने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा- दोनों को देश और राज्य की चिंता नहीं है।