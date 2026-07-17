Passive Euthanasia: इच्छा मृत्यु पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, हर अस्पताल में बनेगा मेडिकल पैनल

यह पूरा मामला 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा बनाम भारत सरकार केस में दिए गए फैसले से जुड़ा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र रहे हरीश राणा साल 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे। सिर में गंभीर चोट आने के कारण वह 13 साल तक वेजिटेटिव स्टेट (कोमा जैसी स्थिति) में रहे। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उनके दर्द को समझा और एम्स (AIIMS), दिल्ली में उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कृत्रिम भोजन और पानी को हटाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। हरीश राणा देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें कोर्ट ने पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी।