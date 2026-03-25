इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा के मां-बाप ने दान किए बेटे के अंग, 6 लोगों को मिलेगा नया जीवन

हरीश राणा 31 साल के थे। वर्ष 2013 में चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ते समय चौथी मंजिल से गिर गए थे। उसके बाद वे कोमा में चले गए और 13 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। परिवार ने लंबे समय तक उनकी देखभाल की। मां-बाप ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति मिली। 11 मार्च को कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें गाजियाबाद से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया।