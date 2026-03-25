अधूरी रह गई हरीश राणा को लेकर मां-बाप की आखिरी इच्छा, डॉक्टरों की सलाह पर लेना पड़ा यह फैसला

हरीश के माता-पिता अशोक राणा और निर्मला देवी ने अपने बहादुर बेटे के लिए गाजियाबाद में अंतिम यात्रा निकालने की ठानी थी। वे चाहते थे कि पूरा इलाका उनके बेटे को श्रद्धांजलि दे सके। हिंडन घाट उनका अपना श्मशान घाट था, जहां वे शांति से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परिवार ने कहा था कि बेटे की यह अंतिम यात्रा गाजियाबाद की मिट्टी में ही पूरी होगी।

13 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति मिली, तब भी मां-बाप का मन गाजियाबाद में अंतिम विदाई का ही था। वे सोचते थे कि अपने घर के पास ही बेटे को अंतिम सम्मान देंगे। यह इच्छा उनके दिल में गहरी थी, क्योंकि हरीश गाजियाबाद के रहने वाले थे और पूरा परिवार वहीं बसा हुआ था।