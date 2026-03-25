मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे का सफर होगा महंगा, 31 मार्च से बढ़ेंगे टोल, जानिए अब कितना देना होगा पैसा

मिनी बसों के लिए भी टोल दरों में वृद्धि की गई है। पहले जहां 275 रुपये देने होते थे, अब 285 रुपये देने होंगे। वहीं, 24 घंटे में वापसी करने पर यह शुल्क 415 रुपये से बढ़कर 425 रुपये हो गया है। बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए भी टोल बढ़ा है। अब इन्हें 580 रुपये के बजाय 595 रुपये देने होंगे। अगर 24 घंटे के भीतर वापसी होती है, तो यह शुल्क 870 रुपये से बढ़कर 890 रुपये कर दिया गया है।