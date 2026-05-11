दारोगा का गजब कारनामा: युवक को मुर्गा बनाया, पीठ पर ईंट रखी, अब वायरल हो रहा वीडियो

अलीगढ़ से वायरल हो रहे दारोगा के कारनामे के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा- दारोगा ने शर्मनाक हरक की है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया? तीसरे यूजर ने कमेंट में लिखा- ऐसे लोग पुलिस को बदनाम करते हैं, इस दारोगा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि इस दारोगा को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा, इसे बर्खास्त किया जाए।