10 वाला बिस्कुट कितने का है जी… फिर फंसे यूट्यूबर शादाब जकाती…ज्वेलरी शोरूम सील, ओपनिंग के दिन हुए थे गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी तय मानकों के खिलाफ हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि केवल एक शोरूम ही नहीं, बल्कि पूरा भवन नियमों के अनुरूप नहीं बना है। इसी कारण पूरी बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई। कॉम्प्लेक्स के मालिक सईद सैफी का कहना है कि फायर एनओसी मिलने में देरी हुई थी। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सभी जरूरी मानक पूरे कर लिए जाएंगे। सील हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।