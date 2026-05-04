सौरभ हत्याकांड: 22 गवाहों के बयान दर्ज; नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल केस में आज थाना प्रभारी की कोर्ट में पेशी

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकीलों ने बचाव पक्ष की इस मांग पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आंशिक रूप से बचाव पक्ष की अपील स्वीकार कर ली। न्यायालय ने फोरेंसिक विशेषज्ञ को छोड़कर थाना प्रभारी, हेड मुहर्रिर और वायरलेस ऑपरेटर को तलब करने का आदेश दिया है।