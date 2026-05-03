3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

तीन-तीन शादियां कर चुकी पत्नी की हरकतों से तंग था पति, गृह प्रवेश के एक दिन पहले शराबी से कट्टा खरीदा और मार ली गोली

Meerut suicide case: मेरठ में पत्नी के विवाद और मानसिक तनाव के चलते निजी विश्वविद्यालय के क्लर्क ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पत्नी की तीन शादियों का जिक्र है। जाने पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Pratiksha Gupta

May 03, 2026

Meerut suicide case, mental stress suicide case

पत्नी की हरकतों से तंग होकर पति ने की आत्महत्या | फोटो सोर्स- patrika.com

Meerut suicide case: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार इलाके में शनिवार शाम एक निजी विश्वविद्यालय में काम करने वाले क्लर्क ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नीरज कुमार था। नीरज अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद, अलगाव और तीन दिन पहले बेटे को ले जाने के कारण भारी मानसिक तनाव में थे। उसके सुसाइड नोट से पता चला है कि उनकी पत्नी ने कई शादियां की थीं, जिससे वह गहरे सदमे में थे।

गृह प्रवेश की खुशियां मातम में बदली

नीरज कुमार पिछले एक महीने से जागृति विहार के एक किराए के मकान में रह रहे थे। उन्होंने अपनी मेहनत से सेक्टर-3 में एक नया मकान बनवाया था। रविवार को इसी नए घर में गृह प्रवेश के हवन का कार्यक्रम होना था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले शनिवार शाम को नीरज ने अपने जीवन का अंत कर लिया।

सुसाइड नोट में पत्नी की तीन शादियों का खुलासा

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को नीरज के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में नीरज ने अपनी मानसिक परेशानी और पत्नी के साथ विवाद का खुलकर जिक्र किया है। नीरज ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी की पहली शादी किसी दूसरे वर्ग के युवक से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद (नीरज) से 2013 में शादी की। इसके अलावा, उनकी पत्नी ने नीरज को छोड़ने के बाद करीब सात-आठ महीने पहले तीसरे युवक से भी शादी कर ली थी।

पिता का आरोप, 'बहू की हरकतों से डिप्रेशन में था बेटा'

नीरज के पिता ने इस दुखद घटना के लिए अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराया है। उनके पिता का कहना है कि बहू करीब 6 महीने पहले घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और तब से किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी। पिता का आरोप है कि बहू की इन्हीं हरकतों और प्रताड़ना के कारण उनका बेटा गहरे डिप्रेशन में चला गया था। इसके अलावा, नीरज और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था और सोमवार को कोर्ट में सुनवाई भी थी। लेकिन तारीख से ठीक दो दिन पहले नीरज ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नीरज के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या की गई है। घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है जिसमें पत्नी का नाम लिखा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुसाइड नोट के आधार पर पत्नी के खिलाफ उचित कानूनी कारवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

दोस्ती के नाम पर धोखा! पैसों की खातिर दोस्तों ने ही ली वार्ड बॉय की जान, शव गंगा में फेंक भागे मुंबई
कानपुर
Kanpur Murder, Kanpur Ward Boy Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 May 2026 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / तीन-तीन शादियां कर चुकी पत्नी की हरकतों से तंग था पति, गृह प्रवेश के एक दिन पहले शराबी से कट्टा खरीदा और मार ली गोली

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मजदूरी करने वाले युवक ने निकाली हाथी पर बारात, लुटा दी 20 सालों की कमाई

मेरठ

सौरभ हत्याकांड: थानेदार और वायरलेस ऑपरेटर तलब; नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल केस में बड़ा अपडेट

muskan and sahil who killed saurabh and stuffed his remains in blue drum case big update meerut
मेरठ

तीन बेटियों के सामने ही बाप ने मां को काट डाला; खून से सने हाथों को घर पर ही धोया! मेरठ में झूठ की कहानी का पर्दाफाश

father murdered his mother in presence of three daughters shocking incident in meerut crime news
मेरठ

सौरभ हत्याकांड अपडेट: नीले ड्रम वाली मुस्कान बोली-संपत्ति के लिए फंसाया गया, थानेदार समेत इन्हें कोर्ट में तलब करने की मांग; आज क्या?

big update in case of muskan and sahil who killed saurabh and stuffed his remains in blue drum meerut
मेरठ

बेटी बोली- काले रंग के कपड़े में एक चोर आया मम्मी को मार कर चला गया…मां की लाश के पास रोती मिलीं तीन मासूम बेटियां

सांकेतिक तस्वीर फोटो सोर्स पत्रिका
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.