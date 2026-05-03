तीन-तीन शादियां कर चुकी पत्नी की हरकतों से तंग था पति, गृह प्रवेश के एक दिन पहले शराबी से कट्टा खरीदा और मार ली गोली

नीरज के पिता ने इस दुखद घटना के लिए अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराया है। उनके पिता का कहना है कि बहू करीब 6 महीने पहले घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और तब से किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी। पिता का आरोप है कि बहू की इन्हीं हरकतों और प्रताड़ना के कारण उनका बेटा गहरे डिप्रेशन में चला गया था। इसके अलावा, नीरज और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था और सोमवार को कोर्ट में सुनवाई भी थी। लेकिन तारीख से ठीक दो दिन पहले नीरज ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।