सुहागरात के लिए कमरे में गया पति, दुल्हन को देखते ही भागा-भागा पहुंचा थाने

पीड़ित दूल्हे ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि ससुराल वालों ने शादी से पहले इस बात को छुपाकर रखा और धोखे से उसकी शादी करा दी। दूल्हे और उसके परिजनों का आरोप है कि इस पूरी शादी को एक सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। दूल्हे के पिता का कहना है कि लड़की पक्ष ने जानबूझकर अंधेरे में रखा। अब पीड़ित परिवार न केवल अपने साथ हुए इस धोखे के लिए न्याय मांग रहा है, बल्कि शादी में खर्च हुए रुपयों और चोरी हुए जेवरात की बरामदगी की भी गुहार लगा रहा है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।