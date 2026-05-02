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Mainpuri News:कैमरे में कैद हुआ पति का ‘काला सच’, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

Dowry harassment:मैनपुरी की महिला ने पति पर 50 लाख दहेज मांग, उत्पीड़न और आपत्तिजनक गतिविधियों का आरोप लगाया। हिडन कैमरे से सच सामने आने पर जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।

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मैनपुरी

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Avanish Kumar

May 02, 2026

सांकेतिक फोटो

मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की शादी 19 फरवरी 2024 को एटा निवासी युवक से हुई थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में करीब 2.5 लाख रुपये महीने की सैलरी पर कार्यरत बताया गया है।

पीड़िता के मुताबिक, शादी में उसकी क्षमता से बढ़कर दान-दहेज दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पति शिवम ने 50 लाख रुपये नकद की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। घर का माहौल धीरे-धीरे उसके लिए असहनीय बन गया और वह लगातार दबाव में रहने लगी।

पति की गतिविधियों पर शक, फ्लैट में लगवाए गुप्त कैमरे

महिला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उसे अपने पति के व्यवहार पर शक होने लगा। सच्चाई जानने के लिए उसने आगरा स्थित किराए के फ्लैट में गुपचुप तरीके से हिडन कैमरे लगवा दिए।पीड़िता का दावा है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद वह पूरी तरह से सन्न रह गई। उसमें पति की कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां सामने आईं, जिन्हें देखकर वह मानसिक रूप से टूट गई। महिला का कहना है कि यह सच्चाई उसके लिए बेहद चौंकाने वाली थी और उसने तुरंत इस बारे में परिवार को बताने का फैसला किया।

सच्चाई सामने लाने पर मिली जान से मारने की धमकी

पीड़िता के अनुसार, जब उसने पति की हरकतों का विरोध किया और परिजनों को बताने की बात कही, तो पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि उसे डराकर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया।शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति के संदिग्ध आचरण का वीडियो सबूत मिलने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसे लगातार धमकाया और किसी से भी इस बारे में चर्चा न करने की चेतावनी दी।

पुलिस से निराशा के बाद उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार

पीड़िता का कहना है कि उसने पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।महिला ने अपने बयान में कहा कि उसके पिता ने शादी में अपनी हैसियत से अधिक खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब वह चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले।फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

02 May 2026 12:32 am

Published on:

02 May 2026 12:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / Mainpuri News:कैमरे में कैद हुआ पति का ‘काला सच’, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

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