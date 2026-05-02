Mainpuri News:कैमरे में कैद हुआ पति का ‘काला सच’, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

सांकेतिक फोटो
मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की शादी 19 फरवरी 2024 को एटा निवासी युवक से हुई थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में करीब 2.5 लाख रुपये महीने की सैलरी पर कार्यरत बताया गया है।
पीड़िता के मुताबिक, शादी में उसकी क्षमता से बढ़कर दान-दहेज दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पति शिवम ने 50 लाख रुपये नकद की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। घर का माहौल धीरे-धीरे उसके लिए असहनीय बन गया और वह लगातार दबाव में रहने लगी।
महिला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उसे अपने पति के व्यवहार पर शक होने लगा। सच्चाई जानने के लिए उसने आगरा स्थित किराए के फ्लैट में गुपचुप तरीके से हिडन कैमरे लगवा दिए।पीड़िता का दावा है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद वह पूरी तरह से सन्न रह गई। उसमें पति की कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां सामने आईं, जिन्हें देखकर वह मानसिक रूप से टूट गई। महिला का कहना है कि यह सच्चाई उसके लिए बेहद चौंकाने वाली थी और उसने तुरंत इस बारे में परिवार को बताने का फैसला किया।
पीड़िता के अनुसार, जब उसने पति की हरकतों का विरोध किया और परिजनों को बताने की बात कही, तो पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि उसे डराकर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया।शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति के संदिग्ध आचरण का वीडियो सबूत मिलने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसे लगातार धमकाया और किसी से भी इस बारे में चर्चा न करने की चेतावनी दी।
पीड़िता का कहना है कि उसने पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।महिला ने अपने बयान में कहा कि उसके पिता ने शादी में अपनी हैसियत से अधिक खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब वह चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले।फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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