Mainpuri News:कैमरे में कैद हुआ पति का ‘काला सच’, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा

महिला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उसे अपने पति के व्यवहार पर शक होने लगा। सच्चाई जानने के लिए उसने आगरा स्थित किराए के फ्लैट में गुपचुप तरीके से हिडन कैमरे लगवा दिए।पीड़िता का दावा है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद वह पूरी तरह से सन्न रह गई। उसमें पति की कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां सामने आईं, जिन्हें देखकर वह मानसिक रूप से टूट गई। महिला का कहना है कि यह सच्चाई उसके लिए बेहद चौंकाने वाली थी और उसने तुरंत इस बारे में परिवार को बताने का फैसला किया।