पुलिस अंकल! मम्मी ने मामा को मरवा दिया…10 साल के मासूम ने खोल दी पूरी साजिश

करन की अचानक आंख खुली तो उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। विरोध करने पर जितेंद्र और करन के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इस दौरान पूजा ने अपने प्रेमी का साथ दिया और उसी के कहने पर जितेंद्र ने करन पर फायर झोंक दिया। गोली करन की आंख को छलनी करते हुए सिर के पार निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।