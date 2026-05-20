मैनपुरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में एक की मौत, 20 घायल

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा हो गया। सोनौली डिपो की राज्य सड़क परिवहन निगम की बस महाराजगंज से दिल्ली जा रही थी। बस में कुल 38 सवारियां बैठी थीं। अभी रोडवेज बस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करहल थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 86.700 किलोमीटर पर पहुंची थी कि हादसा हो गया। ओवरटेक करते समय रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। यात्री एक दूसरे पर गिर गए। आगे बैठी सवारियों को काफी चोट आई है।