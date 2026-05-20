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मैनपुरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में एक की मौत, 20 घायल

Mainpuri Road accident: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया जब बस और ट्रक में टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई, 20 घायल है।

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मैनपुरी

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Narendra Awasthi

May 20, 2026

दर्दनाक हादसा, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Lucknow Agra expressway road accident: मैनपुरी से होकर गुजरने वाली लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। जब रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिससे मौके पर कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां एक को मृत्यु घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी भी पहुंच गए, जिन्होंने राहत और बचाव कार्य को देखा। घटना करहल थाना क्षेत्र की है।

रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा हो गया। सोनौली डिपो की राज्य सड़क परिवहन निगम की बस महाराजगंज से दिल्ली जा रही थी। बस में कुल 38 सवारियां बैठी थीं। अभी रोडवेज बस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करहल थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 86.700 किलोमीटर पर पहुंची थी कि हादसा हो गया। ओवरटेक करते समय रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। यात्री एक दूसरे पर गिर गए। आगे बैठी सवारियों को काफी चोट आई है।

यूपीडा और करहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी करहल थाना पुलिस को दी गई।‌ दुर्घटना की खबर मिलते ही मौके पर करहल थाना पुलिस के साथ यूपीडा की टीम भी पहुंच गई, जिन्होंने घायल सवारियों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सैफई स्थित पीजीआई में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सुनील शर्मा (45), निवासी झकही चक बेलदुहा, थाना मौलनापुर संत कबीर नगर को मृत घोषित कर दिया। सभी घायलों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है।

घायलों का उपचार पीजीआई में

करहल थाना पुलिस ने बताया कि 20 सवारियों का उपचार पीजीआई सैफई में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। करहल थाना पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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Updated on:

20 May 2026 12:54 pm

Published on:

20 May 2026 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / मैनपुरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में एक की मौत, 20 घायल

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