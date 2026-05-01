गुप्त कैमरे ने खोला दबा राज! ‘कमरे में आते थे रोज नए लड़के’, पत्नी से दूर रहने वाला पति निकला ‘गे’, मैनपुरी का सनसनीखेज मामला

Hidden Camera Reveals Hidden Secret: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाल ही में हुई शादी अब गंभीर विवाद में बदल गई है। IIT से एमटेक करने वाला और मुंबई की एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पाने वाला युवक अपनी पत्नी के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी रहा था। इसी वजह से शक और तनाव बढ़ता गया।