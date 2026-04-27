AAP छोड़ BJP में गए सांसदों पर भड़कीं डिंपल यादव, बोलीं- मैं समझती हूं, यह गद्दारी है”

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को मजबूत नेता बताया और कहा कि आगामी चुनावों में उनकी वापसी संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही टीएमसी औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन में न हो, लेकिन संसद में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर भी डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2023 से राज्य के हालात बिगड़े हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार स्थिति संभालने में सफल नहीं रही।