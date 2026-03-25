25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

‘मैंने तुमसे बेपनाह प्यार किया और तूने मुझे मौत दे दी…जा अब खुश रह तू’, कहकर युवक ने किया सुसाइड

Mainpuri Suicide Case : यूपी के मैनपुरी में पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर कारपेंटर अनिल शर्मा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले फेसबुक पर डाले गए वीडियो में उसने अपनी बर्बादी की कहानी बताई।

2 min read
Google source verification

मैनपुरी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 25, 2026

पत्नी से परेशान होकर युवक ने किया सुसाइड, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर पत्थरमंडी मोहल्ले में एक कारपेंटर ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के टॉर्चर से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। बुधवार को मृतक के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वीडियो में युवक ने सिसकते हुए अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाई है।

'जा तू खुश रह… तूने मुझे मौत दे दी'

मृतक अनिल कुमार शर्मा (42) ने फेसबुक पर 'जीत शर्मा' नाम की आईडी से अपनी मौत से पहले दो वीडियो साझा किए। 18 जनवरी को पोस्ट किए गए पहले वीडियो में उसने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा- 'मेरी जिंदगी तबाह करने वाली.. मैंने तो तुझसे बेपनाह प्यार किया था, पर तूने उसकी कदर नहीं की। मैंने तुझसे मांगा ही क्या था, बस दो पल की जिंदगी… पर तूने मुझे मौत दे दी। जा अब तू खुश रह।'

सास-ससुर को ठहराया जिम्मेदार

अगले ही दिन यानी 19 जनवरी को पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में अनिल ने अपनी मौत का सीधा जिम्मेदार अपने ससुराल वालों को ठहराया। उसने कहा- 'अगर मेरी मौत होती है, तो इसके जिम्मेदार मेरे ससुर मुन्नालाल शर्मा और सास रानी देवी होंगे। इन दोनों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है और मुझे इतना परेशान किया कि अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।'

होली के दिन हुआ था विवाद

होली के दिन अनिल और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। विवाद के बाद पत्नी अपने 7 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को लेकर मायके (कन्नौज) चली गई। बच्चों के जाने के बाद से अनिल गुमसुम रहने लगा और उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था।

खिड़की से झांका तो उड़ गए होश

मंगलवार सुबह जब अनिल के घर में कोई हलचल नहीं हुई, तो पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर जब खिड़की से झांककर देखा गया, तो अंदर अनिल का शव पंखे से बेडशीट के फंदे के सहारे लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

पुलिस को तहरीर का इंतजार

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पति-पत्नी के विवाद के कारण आत्महत्या का लग रहा है। मृतक के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट से मिले वीडियो को जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत (तहरीर) नहीं मिली है, रिपोर्ट मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 06:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / ‘मैंने तुमसे बेपनाह प्यार किया और तूने मुझे मौत दे दी…जा अब खुश रह तू’, कहकर युवक ने किया सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिसे जीवनसाथी माना वही बन गई मौत की वजह… पत्नी ने प्रेमी से कहां इस रास्ते से हटाओ, सामने आया खौफनाक सच!

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स विभाग
मैनपुरी

मैनपुरी में सिलेंडर बचाने की नसीहत पर हुआ विवाद, बहू ने पुलिस से की सास की शिकायत

मैनपुरी सास बहू
मैनपुरी

बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत, टॉफी गले में फंसने से सांस नहीं ले पाया मासूम

Mainpuri दमूू
मैनपुरी

रिश्तों की मर्यादा तार-तार, लोक-लाज भूल आधी रात को चाची और भतीजा हुए फरार

mainpuri news
मैनपुरी

हिंदू बताकर की दोस्ती: धीरे-धीरे बढ़ाए प्रेम संबंध; 2 साल तक दूसरे समुदाय का युवक करता रहा दुष्कर्म

Gang Rape
मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.