‘मैंने तुमसे बेपनाह प्यार किया और तूने मुझे मौत दे दी…जा अब खुश रह तू’, कहकर युवक ने किया सुसाइड

मृतक अनिल कुमार शर्मा (42) ने फेसबुक पर 'जीत शर्मा' नाम की आईडी से अपनी मौत से पहले दो वीडियो साझा किए। 18 जनवरी को पोस्ट किए गए पहले वीडियो में उसने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा- 'मेरी जिंदगी तबाह करने वाली.. मैंने तो तुझसे बेपनाह प्यार किया था, पर तूने उसकी कदर नहीं की। मैंने तुझसे मांगा ही क्या था, बस दो पल की जिंदगी… पर तूने मुझे मौत दे दी। जा अब तू खुश रह।'