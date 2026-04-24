गाजीपुर केस पर भड़कीं डिंपल यादव, बोलीं- पिछड़ी जाति की बेटी को नहीं मिल रहा न्याय, प्रशासन का रवैया शर्मनाक

डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि जब सपा नेता सांत्वना देने और सच्चाई जानने पीड़ित के घर गए, तब वहां मौजूद अधिकारियों का व्यवहार अत्यंत असंवेदनशील था। उनके अनुसार इस तरह का व्यवहार देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार यह मुद्दा उठाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है।