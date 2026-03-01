जिसे जीवनसाथी माना वही बन गई मौत की वजह… पत्नी ने प्रेमी से कहां इस रास्ते से हटाओ, सामने आया खौफनाक सच!

मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र में एक डेयरीकर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, सुल्तानपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय कमलेश यादव कासगंज में एक डेयरी पर काम करता था। वह 20 फरवरी को अचानक लापता हो गया था। कई दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।