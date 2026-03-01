15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

जिसे जीवनसाथी माना वही बन गई मौत की वजह… पत्नी ने प्रेमी से कहां इस रास्ते से हटाओ, सामने आया खौफनाक सच!

अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। पहले पिलाया शराब फिर गला घोट कर हत्या कर दी दी।

2 min read
Google source verification

मैनपुरी

image

Mahendra Tiwari

Mar 15, 2026

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स विभाग

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स विभाग

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर एक महिला ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवा दी। प्रेमी ने दो साथियों के साथ मिलकर डेयरीकर्मी को शराब पिलाई और गला घोंटकर मार डाला। पुलिस ने पत्नी समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र में एक डेयरीकर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, सुल्तानपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय कमलेश यादव कासगंज में एक डेयरी पर काम करता था। वह 20 फरवरी को अचानक लापता हो गया था। कई दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गला दबाकर हुई थी हत्या

25 फरवरी को बेवर-इटावा मार्ग के पास किशनी इलाके में गेहूं के खेत में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पहचान होने पर पता चला कि शव कमलेश यादव का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कमलेश की पत्नी सुनीता उर्फ संगीता का इटावा जिले के चंदरपुर निवासी सिथलेश उर्फ सुतलेश के साथ करीब चार साल से प्रेम संबंध था। कमलेश को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। लेकिन इसके बावजूद सिथलेश और कमलेश के बीच पहले दोस्ताना संबंध थे।

पत्नी ने प्रेमी से पति को खत्म करने के लिए कहा था

समय के साथ यह रिश्ता कमलेश के लिए परेशानी का कारण बन गया। पुलिस के अनुसार, सुनीता चाहती थी कि उसका पति रास्ते से हट जाए। उसने अपने प्रेमी से कमलेश को खत्म करने के लिए कहा। इसके बाद 20 फरवरी को सिथलेश ने अपने दो साथियों दीपक कश्यप और भूरे उर्फ विशनू कुमार को साथ लिया। तीनों कासगंज पहुंचे और कमलेश को डेयरी से अपने साथ ले गए। रास्ते में उसे शराब पिलाई गई। और मौका पाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में शव को किशनी क्षेत्र के गेहूं के खेत में फेंक दिया गया।

पत्नी प्रेमी और उसके दो साथी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की जांच के बाद पत्नी सुनीता, उसके प्रेमी सिथलेश और दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 11:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / जिसे जीवनसाथी माना वही बन गई मौत की वजह… पत्नी ने प्रेमी से कहां इस रास्ते से हटाओ, सामने आया खौफनाक सच!

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मैनपुरी में सिलेंडर बचाने की नसीहत पर हुआ विवाद, बहू ने पुलिस से की सास की शिकायत

मैनपुरी सास बहू
मैनपुरी

बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत, टॉफी गले में फंसने से सांस नहीं ले पाया मासूम

Mainpuri दमूू
मैनपुरी

रिश्तों की मर्यादा तार-तार, लोक-लाज भूल आधी रात को चाची और भतीजा हुए फरार

mainpuri news
मैनपुरी

हिंदू बताकर की दोस्ती: धीरे-धीरे बढ़ाए प्रेम संबंध; 2 साल तक दूसरे समुदाय का युवक करता रहा दुष्कर्म

Gang Rape
मैनपुरी

only son died on cricket field हृदयविदारक घटना: क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर की छटपटा कर मौत

क्रिकेट मैदान में मौत, फोटो सोर्स- मेटा एआई
मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.