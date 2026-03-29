रातोंरात करोड़पति बन गई महिला! अचानक खाते में आ गए 9,99,49,586 रुपये, लेकिन….

ATM बैलेंस चेक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया की सुल्तानगंज ब्रांच के अधिकारियों ने इस घटना को टेक्निकल गलती बताया है। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि महिला का पहले से लोन अकाउंट था और अगर वह पहले बैंक से संपर्क करती तो समस्या हल हो सकती थी। इस घटना ने बैंकिंग की सटीकता को लेकर बहस छेड़ दी है, जबकि अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे इस गड़बड़ी को वेरिफाई कर ठीक करेंगे।