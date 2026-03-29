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रातोंरात करोड़पति बन गई महिला! अचानक खाते में आ गए 9,99,49,586 रुपये, लेकिन….

Woman Found Nearly Rs 10 crore in Account: एक महिला रातोंरात करोड़पति बन गई जब उसके खाते में अचानक करीब 10 करोड़ आ गए। जानिए पूरा मामला क्या है?

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मैनपुरी

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Harshul Mehra

Mar 29, 2026

about 10 crore rupees came into woman account suddenly in up mainpuri what is matter

रातोंरात करोड़पति बन गई महिला! फोटो सोर्स- Video Grab

Woman Found Nearly Rs 10 crore in Account: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में ATM पर रेगुलर बैलेंस चेक करते समय एक महिला को यकीन नहीं हुआ, जब उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में करीब 10 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं।

UP News in Hindi: खाते में आ गए 9,99,49,586 रुपये

महिला का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में है। महिला के परिवार के मुताबिक, अचानक महिला के खाते में 9,99,49,586 रुपये आ गए। जिससे वे हैरान रह गए।

ATM पर PIN बनाने के दौरान पता चला बैलेंस

महिला के बेटे अरुण कुमार ने बताया कि वह ATM पर PIN बनाने और बैलेंस चेक करने गए थे। इस दौरान उन्हें ATM की स्क्रीन पर खाते में ज्यादा रकम होने की जानकारी मिली।

क्या बोला महिला का बेटा?

महिला के बेटे अरुण कुमार ने कहा, ''मैंने बैलेंस चेक किया जो बहुत ज्यादा था, लगभग 9 करोड़ रुपये। हमें नहीं पता कि यह किसका पैसा है और कैसे हमारे खाते में आ गया है।'' अरुण ने कहा कि परिवार बैंक के दोबारा खुलने पर वहां जाने का प्लान बना रहा है।

महिला ने क्या कहा?

वहीं महिला सीता का कहना है कि उसे इस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। महिला ने कहा, ''हमें नहीं पता कि यह पैसा कैसे आया। जिसका भी यह है, उसे इसे वापस ले लेना चाहिए।''

'इन पैसों पर कोई हक नहीं'

महिला के पति ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि परिवार खेती पर निर्भर है। उसका इन पैसों पर कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा, ''जब बैंक खुलेगा, तो हम जाकर पैसे वापस कर देंगे।''

वीडियो वायरल, बैंक ने टेक्निकल गलती बताया

ATM बैलेंस चेक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया की सुल्तानगंज ब्रांच के अधिकारियों ने इस घटना को टेक्निकल गलती बताया है। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि महिला का पहले से लोन अकाउंट था और अगर वह पहले बैंक से संपर्क करती तो समस्या हल हो सकती थी। इस घटना ने बैंकिंग की सटीकता को लेकर बहस छेड़ दी है, जबकि अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे इस गड़बड़ी को वेरिफाई कर ठीक करेंगे।

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Published on:

29 Mar 2026 01:54 pm

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