पश्चिमी यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर सपा की नजरें! जाट, गुर्जर, मुस्लिमों को पक्ष में करने के लिए अखिलेश का ‘मास्टर’ प्लान

सपा की इस रैली का मुख्य उद्देश्य PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को और मजबूत करना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर इन वर्गों को एक मंच पर लाया जाता है, तो 2027 के चुनाव में मजबूत चुनौती दी जा सकती है। इसी रणनीति के तहत पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर खास फोकस कर रही है। इसके लिए जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सामाजिक गठजोड़ को मजबूत किया जा सके।