सपा सांसद के बहनोई डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप; नर्स बोली-ब्लैकमेल कर गर्भपात भी कराया

युवती ने इसके बाद नौकरी छोड़ दी और मुरादाबाद में काम करने लगी, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर लगातार उसे धमकाकर शोषण करता रहा। पीड़िता के मुताबिक, 2 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर ने उसे संभल बुलाया, जहां उसके साथ फिर दुष्कर्म किया गया और उसे गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाई गईं। लगातार शोषण और दवाओं के असर से पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई और वह अवसाद में चली गई। जब पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई तो उसकी मां उसे लेकर अस्पताल पहुंचीं। जहां डॉक्टर जैद और उसके पिता ने गाली-गलौज कर उन्हें भगा दिया। जिसके बाद उसने FIR दर्ज कराई।