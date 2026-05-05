बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को क्यों सता रहा डर?

जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि भाजपा की जीत से किसी को डर नहीं है। डर तो इस बात का है कि लोगों को फंसाया जाता है, उनके वोट काट दिए जाते हैं। सांसद ने कहा कि हमें डर किसी का नहीं है। हमारा अगर डर होगा तो फिर चुनाव ही किस बात का रहेगा? डर इस बात का है कि SIR के नाम पर जो वोट काटे गए हैं, उसका डर है। सांसद ने कहा कि लोगों के साथ जो पक्षपात किया जाता है, उस बात का डर है। लोगों को गलत मुकदमों में फंसाया जता है, उस बात का डर है।