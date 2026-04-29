संभल में खेल प्रतिभाओं का संगम: सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

इस प्रतियोगिता में जिले के कुल 19 विद्यालयों के लगभग 210 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जेड यू इंटर कॉलेज, दून मॉडर्न स्कूल, मिशन इंटरनेशनल अकादमी, बाल विद्या मंदिर स्कूल और राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज सहित कई प्रतिष्ठित विद्यालयों के खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। खेल के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह और टीम भावना देखने को मिली।