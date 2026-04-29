संभल में खेल प्रतिभाओं का संगम: सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

संभल में खेल प्रतिभाओं का संगम..
Khelo India Football Tournament:संभल जनपद में खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जिले में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। आयोजन में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां खिलाड़ियों और दर्शकों की बड़ी भीड़ मौजूद रही।
इस प्रतियोगिता में जिले के कुल 19 विद्यालयों के लगभग 210 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जेड यू इंटर कॉलेज, दून मॉडर्न स्कूल, मिशन इंटरनेशनल अकादमी, बाल विद्या मंदिर स्कूल और राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज सहित कई प्रतिष्ठित विद्यालयों के खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। खेल के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह और टीम भावना देखने को मिली।
कार्यक्रम में सांसद जिया उर रहमान बर्क और ममलुकुर रहमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने खेल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए युवाओं को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ प्रदर्शन किया। हर मैच में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसने दर्शकों को भी अंत तक बांधे रखा। बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा।
अपने संबोधन में सांसद जिया उर रहमान बर्क ने विशेष रूप से बालिकाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि संभल में लड़कियों का फुटबॉल जैसे खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि अब बेटियां शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।
प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें आगे भी निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन ने जनपद में खेल संस्कृति को नई दिशा देने का कार्य किया।
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