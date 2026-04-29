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संभल में खेल प्रतिभाओं का संगम: सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

Sambhal News: संभल में खेलो इंडिया के तहत आयोजित जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 19 स्कूलों के 210 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सांसद जिया उर रहमान बर्क ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और विशेष रूप से बालिकाओं की भागीदारी की सराहना की।

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सम्भल

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Mohd Danish

Apr 29, 2026

sambhal khelo india football tournament

संभल में खेल प्रतिभाओं का संगम..

Khelo India Football Tournament:संभल जनपद में खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जिले में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। आयोजन में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां खिलाड़ियों और दर्शकों की बड़ी भीड़ मौजूद रही।

19 स्कूलों के 210 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभा प्रदर्शन

इस प्रतियोगिता में जिले के कुल 19 विद्यालयों के लगभग 210 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जेड यू इंटर कॉलेज, दून मॉडर्न स्कूल, मिशन इंटरनेशनल अकादमी, बाल विद्या मंदिर स्कूल और राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज सहित कई प्रतिष्ठित विद्यालयों के खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। खेल के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह और टीम भावना देखने को मिली।

सांसद जिया उर रहमान बर्क रहे मुख्य अतिथि

कार्यक्रम में सांसद जिया उर रहमान बर्क और ममलुकुर रहमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने खेल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए युवाओं को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

मैदान में दिखा जबरदस्त उत्साह और खेल भावना

प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ प्रदर्शन किया। हर मैच में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसने दर्शकों को भी अंत तक बांधे रखा। बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा।

बालिकाओं की भागीदारी पर विशेष जोर

अपने संबोधन में सांसद जिया उर रहमान बर्क ने विशेष रूप से बालिकाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि संभल में लड़कियों का फुटबॉल जैसे खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि अब बेटियां शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।

सम्मान समारोह के साथ प्रतियोगिता का समापन

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें आगे भी निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन ने जनपद में खेल संस्कृति को नई दिशा देने का कार्य किया।

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Published on:

29 Apr 2026 06:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में खेल प्रतिभाओं का संगम: सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

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