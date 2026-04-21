संभल में भीषण सड़क हादसा: इनोवा-बाइक की टक्कर में 11 घायल, बच्चों और महिलाओं की हालत गंभीर

Innova Bike Accident Sambhal: संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में दो मासूम बच्चों और दो महिलाओं सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदी में जा गिरे और पलट गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।