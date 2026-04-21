संभल में भीषण सड़क हादसा: इनोवा-बाइक की टक्कर में 11 घायल, बच्चों और महिलाओं की हालत गंभीर

संभल में भीषण सड़क हादसा..
Innova Bike Accident Sambhal: संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में दो मासूम बच्चों और दो महिलाओं सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदी में जा गिरे और पलट गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
यह हादसा थाना बनियाठेर क्षेत्र में चंदौसी से मुरादाबाद रोड पर हुआ, जहां अक्सर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद जोरदार आवाज हुई और आसपास के लोग तुरंत मौके की ओर दौड़े। दुर्घटना स्थल पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।
हादसे में घायल सभी लोगों को तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद चार लोगों की हालत गंभीर पाई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
इनोवा कार में सवार सौरभ अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, रेशमा गोयल, संजीव गोयल और वाहन चालक समेत कुल सात लोग घायल हुए। वहीं बाइक पर सवार पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे भी इस हादसे में जख्मी हो गए। परिवार के सभी सदस्य हादसे के बाद गहरे सदमे में हैं।
जानकारी के मुताबिक, इनोवा कार में सवार सभी लोग चंदौसी से मुरादाबाद जनपद के बिलारी कस्बे की ओर जा रहे थे, जबकि बाइक सवार परिवार बिलारी से चंदौसी की ओर आ रहा था। आमने-सामने की इस टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे गहरी खंदी में पलट गए, जिससे घायलों को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो गया।
हादसे के बाद मौके पर क्रेन बुलानी पड़ी। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पलटी हुई इनोवा और बाइक को खंदी से बाहर निकाला गया। इस दौरान स्थानीय लोग और पुलिस टीम मिलकर राहत कार्य में जुटी रही।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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