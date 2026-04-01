संभल में बाइक को बचाने की कोशिश में पेड़ से टकराई कार, आग का गोला बनी गाड़ी; दो की मौके पर मौत

संभल में बाइक को बचाने की कोशिश में पेड़ से टकराई कार | AI Generated Image
Car Bike Accident Sambhal: संभल जिले में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर करीब 5:30 बजे एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार तुरंत आग की लपटों में घिर गई। इस भीषण हादसे में कार चालक और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में बैठे तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि कार कुछ ही सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग की तीव्रता के कारण कोई भी तुरंत पास नहीं जा सका। इस भयावह दृश्य ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, जहां चंद पलों में एक सामान्य सफर मौत के मंजर में बदल गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए करीब 25 मिनट में आग पर काबू पाया। इसके बाद घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।
हादसे में घायल तीनों लोगों को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी झुलसे मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने की कोशिश इस हादसे की मुख्य वजह बनी। कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह दुर्घटना हो गई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं वाहन की तकनीकी खराबी या अन्य कोई कारण तो इस हादसे के पीछे नहीं था।
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