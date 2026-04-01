संभल में बाइक को बचाने की कोशिश में पेड़ से टकराई कार, आग का गोला बनी गाड़ी; दो की मौके पर मौत

Car Bike Accident Sambhal: संभल जिले में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर करीब 5:30 बजे एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार तुरंत आग की लपटों में घिर गई। इस भीषण हादसे में कार चालक और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में बैठे तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए।