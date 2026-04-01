Sambhal: डीपी यादव का बड़ा दांव, महिला आरक्षण को दिया साथ, शिक्षा के लिए भी मांगी हिस्सेदारी

Women Reservation News Sambhal: संभल में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डीपी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही चुनावी सफलता की कुंजी है। इस दौरान उन्होंने नोएडा में हुई श्रमिकों की हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट कहा कि समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है।