संभल में दो समुदायों के बीच विवाद, 12 घायल, महिलाओं पर भी हमला, जानें मामले में नया अपडेट

Violent in Sambhal: उत्तर प्रदेशके संभल कोतवाली क्षेत्र के बहजोई रोड स्थित मोहल्ला लाड़म सराय में सोमवार रात एक मामूली सड़क हादसा अचानक बड़े विवाद में बदल गया। जानकारी के अनुसार बालकिशन अपने खेत से साइकिल पर घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे चार पहिया वाहन से उनकी साइकिल की टक्कर हो गई। आरोप है कि इस टक्कर के बाद वाहन सवार फिरोज और बालकिशन के बीच कहासुनी हो गई, जो आगे चलकर तनाव का कारण बन गई।