‘आई लव मोहम्मद कहूंगा, अगर हिम्मत है तो फांसी दो’, मस्जिद गिराने पर भड़के जियाउर्रहमान बर्क, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

संभल में ध्वस्त की गई अवैध मस्जिद मुस्तफा कादरी मस्जिद के संदर्भ में सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 'आई लव मोहम्मद' का जिक्र किया है। इसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मस्जिद में 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर और कुछ झंडे मिले हैं। संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इसकी पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि हम देखेंगे कि ये झंडे किसी देश या धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं और इन्हें छपवाने में शामिल लोगों के बारे में भी जांच करेंगे। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।