Sambhal Bulldozer Action: संभल में फिर गरजा ‘बाबा का बुलडोजर’, अब 600 साल पुरानी अवैध मजार को ढहाया

संभल में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त की गई मजार अवैध रूप से 24 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बनी थी। इस मामले में लेखपाल की रिपोर्ट और जांच के आधार पर ग्राम सभा की ओर से अजीज पुत्र अल्लन के खिलाफ राजस्व संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने, जुर्माना लगाने और अन्य शुल्क जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद अजीज की अपील को जिलाधिकारी की अदालत ने 3 जून 2026 को खारिज कर दिया। अब सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।