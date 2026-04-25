5 बच्चों के पिता के प्यार में पागल युवती: निकाह की जिद पर सौतन से खूनी संघर्ष, घायल पत्नी अस्पताल पहुंची

5 बच्चों के पिता के प्यार में पागल युवती | AI Generated Image
Wife Girlfriend Fight Sambhal: यूपी के संभल जिले में शनिवार को एक युवक को लेकर उसकी पत्नी और प्रेमिका के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाएं सड़क पर ही आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं, इसी दौरान पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। इस झगड़े में युवक की पत्नी घायल हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
घटना के दौरान सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झगड़े के दौरान प्रेमिका ने गुस्से में युवक के कपड़े तक फाड़ दिए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक माहौल गर्म बना रहा।
घायल पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका निकाह करीब 20 साल पहले हुआ था और उसके पांच बच्चे हैं। उसने कहा कि प्रेमिका ने उसके पति को अपने प्रभाव में लेकर परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। पत्नी ने भावुक होते हुए कहा कि वह अपने पति को वापस पाना चाहती है और अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
दूसरी ओर प्रेमिका ने दावा किया कि वह पिछले पांच वर्षों से युवक के साथ संबंध में है। उसने यह भी कहा कि उनके बीच शारीरिक संबंध रहे हैं और वह अब युवक से निकाह करना चाहती है। प्रेमिका का कहना है कि वह इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाएगी और पीछे हटने को तैयार नहीं है।
घटना के बाद दोनों पक्ष नखासा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में रिश्तों की जटिलता और बदलती सोच को भी उजागर करता है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें दोनों पक्षों के बयान और सबूतों को ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के विवादों को समय रहते सुलझाना जरूरी है, ताकि परिवार टूटने से बच सकें और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के तनावपूर्ण हालात न बनें।
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