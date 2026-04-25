5 बच्चों के पिता के प्यार में पागल युवती: निकाह की जिद पर सौतन से खूनी संघर्ष, घायल पत्नी अस्पताल पहुंची

Wife Girlfriend Fight Sambhal: यूपी के संभल जिले में शनिवार को एक युवक को लेकर उसकी पत्नी और प्रेमिका के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाएं सड़क पर ही आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं, इसी दौरान पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। इस झगड़े में युवक की पत्नी घायल हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।