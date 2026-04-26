सनातन परंपरा संग सामाजिक बदलाव: संभल के कल्कि धाम में जाति बंधन तोड़कर हुई शादी बनी मिसाल

Intercaste Marriage Sambhal: संभल के श्रीकल्कि धाम में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसने न केवल दो दिलों को जोड़ा, बल्कि समाज में बदलाव का संदेश भी दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण और रामायण की चौपाइयों के बीच आयोजित इस विवाह में उत्तराखंड के रहने वाले वर-वधू ने जाति बंधनों को तोड़ते हुए पूरे सनातन रीति-रिवाज के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया। इस अनोखे आयोजन को सामाजिक समरसता और सनातन एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।